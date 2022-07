Operaio cade per 3 metri già da un’impalcatura. Trasportato al Villa Scassi

È successo questa mattina prima intorno alle 13 a Sampierdarena. L’uomo è stato soccorso dai colleghi, quindi dai sanitari inviati dal 118

L’ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto in via Pacinotti. Ancora ignota la dinamica dell’incidente su cui indagheranno i tecnici della Asl d le forze di Polizia. Per fortuna l’uomo non è grave: non ha mai perso coscienza ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi i codice giallo.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...