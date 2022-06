Riviera e Parco del Beigua: sagre, concerti e spettacoli teatrali

Quarantatré appuntamenti con le Guide del Parco del Beigua, più di quattrocento eventi organizzati nei Comuni dall’entroterra alla costa: è il programma che ci aspetta nella Riviera e Parco del Beigua

Ritornano sagre, concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte e attività per bambini e famiglie, tutti raccolti su ViviBeigua, il richiestissimo supplemento estivo del notiziario trimestrale del Parco: il calendario di appuntamenti in programma da luglio a settembre, da Arenzano ad Albisola, dalla Valle Stura all’entroterra del Sassello sarà in distribuzione gratuita in tutti gli IAT e i Punti Informativi, che negli ultimi mesi hanno rafforzato la rete di collaborazione per poter offrire ai turisti proposte sempre nuove e varie.

L’estate del Parco si apre proprio il 1 luglio con il primo doppio appuntamento del Venerdì con le Guide. Al pomeriggio divertenti laboratori naturalistici per Junior Geoparker dai 5 agli 11 anni, che questa settimana saranno al Curlo, sopra Arenzano, per fare i bird-detective sulle tracce degli uccelli, per poi dedicarsi nei venerdì seguenti a biowatching, archeologia, fotografia naturalistica. Ogni settimana una località diversa, per conoscere ogni angolo del Parco del Beigua. All’ora del tramonto partirà una facile escursione naturalistica adatta a tutti: questo venerdì raggiungeremo il Centro Ornitologico di Case Vaccà alla ricerca del gufo, utilizzando anche la tecnica del play-back. Nelle serate successive ci aspettano poi passeggiate sotto le stelle sull’Alta Via ed escursioni sulle tracce degli animali notturni. Tutte le attività del venerdì saranno gratuite in quanto parte del progetto Outdoor Education proposto dal Parco e cofinanziato dalla Regione Liguria.

Nel fine settimana invece appuntamento fisso della domenica mattina con la visita guidata all’Abbazia cistercense di Tiglieto, per i mesi di luglio e agosto oltre a due date in settembre, a cui si aggiunge il programma di escursioni e trekking fotografici e l’attesissimo ritorno del Ferragosto “pirotecnico” con le Guide del Parco sulle alture di Varazze.

Per vivere pienamente l’esperienza Beigua non manca la possibilità di soggiornare nei rifugi del Parco – dalla Foresta della Deiva all’Argentea o a Case Vaccà – o in una delle strutture ricettive della rete Ospitali per natura.

Per tutte le informazioni e i suggerimenti di fruizione del territorio sono a disposizione i Centri Visita e i Punti Informativi del Parco di Varazze, Sassello e Pratorotondo, oltre ai canali social e al sito internet, dal quale si possono scaricare i tracciati dei sentieri e materiale informativo.

>> scarica ViviBeigua estate 2022

