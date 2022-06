Tubo rotto all’inizio di via Ferrara, tutta la parte alta di San Teodoro senz’acqua

I tecnici sono al lavoro da questa mattina, ma la perdita non è ancora stata trovata. Solo se sarà individuata l’erogazione tornerà entro stasera

Molti residenti della zona non se ne sono accorti perché la gran parte dei palazzi ha le cisterne, ma l’acqua di riserva non è infinita e non essendo stati avvisati di evitare le attività che consumano molta acqua, come l’avvio di lavatrici e lavastoviglie, la scorta è destinata a finire presto. Due i palazzi senz’acqua già da ora perché stavano facendo lavori alle cisterne che erano state svuotate.

Se il guasto non sarà individuato in tempi brevi, il rischio è che rimanga a secco un’area vasta e popolosa che va da via Ferrara a Via Pomposa e raggiunge Granarolo attraverso via Ferrara coinvolgendo anche via Marzabotto, dove ci sono centinaia di appartamenti.

Per i lavori di ricerca della rottura, inevitabile qualche disagio alla viabilità, al momento non intensa.

