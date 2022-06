Imbarco ai traghetti, code sulle strade urbane e in A7

Code anche in A12 per veicolo in avaria e in A26 per lavori

Nel tratto di strada urbana dal casello di Genova ovest fino a via Albertazzi si registrano forti rallentamenti per la coda all’imbarco dei traghetti

In autostrada A7 C’è coda tra il Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Inoltre, al di là dei problemi causati da sbarchi e imbarchi, si registra, in A12 1 km di coda tra Genova Nervi e Genova est per un veicolo in avaria.

In A26 coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori.

