Serate d’Estate a Palazzo Reale. Musiche per GENOVA 60: aperitivo, mostra e musica

Quattro serate d’estate nella magnifica cornice del Cortile d’Onore di Palazzo Reale, con musica – rigorosamente anni 60 – la possibilità di visitare la mostra GENOVA 60 aperta nel Teatro del Falcone, eccezionalmente, fino alle ore 22:00

Quattro giovedì, dalle ore 19.00, per trascorrere una serata in città all’insegna della bellezza e del divertimento!

Giovedì 7 luglio 2022 | dalle ore 19.00 – inizio concerto 20.15

Palazzo Reale – Cortile d’onore

The best of 60s. Le più belle songs d’autore del repertorio italiano ed internazionale degli anni ’60

Duo Voce femminile e Pianoforte digitale del G. E. Music Project – Musica per Eventi

Alessandra Clemente, voce

Sandro Gaspari, pianoforte

Il Duo Voce e Pianoforte, composto da Alessandra Clemente alla voce e da Sandro Gaspari al pianoforte, presenta una selezione di alcune delle più belle songs internazionali ed italiane simbolo degli anni ’60, con un particolare occhio di riguardo alla nostra Mina.

Ogni brano verrà introdotto dai musicisti, al fine di coinvolgere maggiormente il pubblico presente, in un continuo scambio di impressioni e suggestioni musicali.

L’aperitivo sarà servito nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale

Prenotazione obbligatoria su www.happyticket.it

Per info: palazzorealegenova@beniculturali.it

Giovedì 14 luglio 2022 | dalle ore 19.00 – inizio concerto 20.15

Palazzo Reale – Cortile d’onore

’60s: The Sound of Strings

Celebri cover internazionali e

songs del grande repertorio cinematografico

Trio d’Archi del G. E. Music Project, Musica per Eventi

Francesca Del Grosso, violino

Giulia Ermirio, viola

Delfina Parodi, violoncello

Gli arrangiamenti e adattamenti musicali sono a cura di Giulia Ermirio

Gli anni ’60 hanno rappresentato moltissimo, in termini di evoluzione stilistica in ambito musicale. Il Trio d’ Archi del G. E. Music Project – Musica per Eventi propone una selezione di alcune delle più belle songs scritte da celebri gruppi pop, quali i Beatles e gli E.L&P., e di alcune delle più rappresentative melodie tratte dalla colonna sonora d’autore. Il tutto riadattato in chiave classica.

L’aperitivo sarà servito nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale

Prenotazione obbligatoria su www.happyticket.it

Per info: palazzorealegenova@beniculturali.it

Giovedì 21 luglio 2022 | dalle ore 19.00 – inizio concerto 20.15

Palazzo Reale – Cortile d’onore

I favolosi anni ’60… in classic

La Banda Barsotti

Massimo Barsotti, pianoforte/arrangiamenti

Luca Magni, flauto

Giovanni Baglioni, sassofoni

Giulio Barsotti, contrabbasso

I favolosi anni ’60… in classic dalla beat generation dei fantastici Beatles alla musica pop italiana di Gino Paoli e Sergio Endrigo; dai gruppi pop/rock inglesi alla musica impegnata di De André e Giorgio Gaber: i più grandi successi che hanno segnato una delle epoche più rivoluzionarie della nostra storia, interpretati da un flauto, un sassofono, un pianoforte e un contrabbasso in una rivisitazione in stile “classico” dei brani musicali, accompagnati da storie, aneddoti e curiosità che ci faranno ri-a-mare quei favolosi anni.

L’aperitivo sarà servito nella piazzetta del Falcone, negli spazi del Mentelocale Cafè

Prenotazione obbligatoria su www.happyticket.it

Per info: palazzorealegenova@beniculturali.it

Giovedì 28 luglio 2022 | dalle ore 19.00 – inizio concerto 20.15

Palazzo Reale – Cortile d’onore

C’erano una volta gli anni ’60

Duo pianistico Biondi&Brunialti

Dalle pagine più belle della musica scritta intorno agli anni ’60 un viaggio attraverso i vari generi un caleidoscopio sonoro di un periodo di boom economico e di rivoluzione culturale che saranno la base del radicale cambiamento della nostra società.

Il programma

C. Lambert

Trois Pieces Negres pour les Touches Blanches

Colonne Sonore

– Amarcord

– Playing love

– C’era una volta in America

– Lara’s Theme (Doctor Zivago)

– Love is a many splendored thing

L. Bernstein

Da West side story

America

Cool

I feel Pretty

Maria

One Hand, One Heart

Something’s coming

Somewhere

Tonight

M. Cornick

Jazz Suite for Piano Duet

– Latin

– Blues

– Swing

– Waltz

-Boogie/Latin

G. Gershwin

Rhapsody in blue

Le interpreti

Conosciute nel panorama musicale nazionale e internazionale per il loro grande potere comunicativo e per le loro performances sempre innovative e dinamiche, Paola Biondi e Debora Brunialti si dedicano a diffondere la bellezza della musica per duo pianistico. Fin da piccole mostrano particolare interesse per questo ensemble, studiano al Conservatorio “N. Paganini” di Genova con Lidia Arcuri, successivamente si perfezionano con Andrea Pestalozza e con figure leggendarie del duo pianistico: Alfons Kontarsky al Mozarteum di Salisburgo, Katia Labèque all’Accademia Musicale di Siena, Dario De Rosa e Maureen Jones alla Scuola di Musica di Fiesole. Suonano in tutto il mondo ospiti dei più rinomati teatri, quali l’Auditorium Parco della Musica di Roma, la Cappella Paolina al Quirinale a Roma, il Teatro Carlo Felice di Genova, la Sala Verdi di Milano, la Sala del Conservatorio di Torino, il Teatro Politeama di Palermo, l’Accademia Chigiana di Siena, la Sala Rachmaninoff del Conservatorio di Mosca, la Sala del Conservatorio di Sidney,la Colburn School di Los Angeles, il Rudolfinum Hall Theatre di Praga, il Teatro Municipal di Santiago Del Cile. Approfondiscono e sviluppano con incessante curiosità il repertorio per duo pianistico, collaborano con diversi compositori contemporanei divenendo destinatarie delle loro opere, tra questi Francesco Antonioni, Aurelio Canonici, Azio Corghi, Michele Dall’Ongaro, Hugues Dufourt, Marcello Filotei, Carla Magnan, Carla Rebora, Giovanni Sollima. Hugues Dufourt compone per loro “Soleil De Proie “, eseguito in prima assoluta alla Palazzina Liberty a Milano, Azio Corghi scrive “It ‘s Bis” eseguito in diretta Euroradio dalla Cappella Paolina di Roma per i concerti del Quirinale. Amano interagire con teatro, danza, poesia per creare una sinergia delle arti: con l’attore e regista Sergio Bini,in arte Bustric, realizzano”Nuvolo e Musica”, “Varietè degli animali”, “Il Magico Piccolo Principe”, “Pinocchio”;con il musicologo Guido Barbieri “Un Nouveau Petit Train de Plaisir”; con il Balletto Teatro di Torino e la coreografia di Yin Yue ” Jatekòk”. Di ultima produzione “Il Ricordo Che Se Ne Ha”, ispirato al libro della giornalista Mariza D’Anna, con musiche di Carla Magnan e Carla Rebora, su libretto di Guido Barbieri;e “Debussy e Ravel, Musica e Primo Novecento Storico“ con il musicologo Enzo Restagno. In ambito jazzistico sono interpreti di Stefano Bollani, Uri Caine; dall’incontro con Giorgio Gaslini nasce “Peintres Au Caffè Sonant”, eseguito alla Casa del Jazz a Roma e allo spazio Thetis per la Biennale d’Arte a Venezia, all’interno della mostra dedicata a Joseph Beuys.Recentemente Paolo Silvestri dedica loro “Anime Verde Speranza “, tratto dall’omonima composizione per grande orchestra. Hanno inciso per la Dynamic composizioni del ventesimo secolo ottenendo riconoscimenti presso le più prestigiose riviste musicali (Diapason, Le Monde De La Musique); per Amadeus hanno registrato il concerto per due pianoforti e orchestra di F. Poulenc con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana diretta da Tito Ceccherini. Del 2016 è la pubblicazione del cd “Between Earth and Heaven ” della Continuo Records, con musiche di A. Canonici e successivamente esce con Suonare News ,in collaborazione con il Cidim, un cd con musiche di Mozart, Grieg, Debussy, Ravel, Gershwin.Con quest’ultima registrazione le due artiste desiderano condividere con il loro pubblico attraverso la musica un messaggio di pace, di ricerca della pace per la civilta’ presente e futura, emblematicamente espressa dall’immagine riprodotta sulla copertina del cd, “Il Terzo Paradiso” dell’artista Michelangelo Pistoletto. Nel loro percorso artistico è sempre presente una profonda attenzione ai progetti di carattere umanitario. (progetto delle 3 A). Entrambe le artiste insegnano al Conservatorio “N. Paganini” di Genova dove hanno inoltre avviato un laboratorio di duo pianistico.

L’aperitivo sarà servito nella piazzetta del Falcone, negli spazi del Mentelocale Cafè

Prenotazione obbligatoria su www.happyticket.it

Per info: palazzorealegenova@beniculturali.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...