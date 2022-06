Nuova giunta comunale, ecco tutti gli assessori e tutte le deleghe

Questa mattina, il rieletto sindaco di Genova Marco Bucci ha presentato la nuova giunta comunale, in conferenza stampa nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Undici assessori, 6 uomini e 5 donne, con la riconferma di 8 componenti tra assessori e consiglieri delegati rispetto al precedente mandato amministrativo

Il sindaco Marco Bucci avrà le deleghe a: Organi istituzionali, Comunicazione, Politiche europee e internazionali e cooperazione internazionale, Rapporti con Sponsor e Fondazioni bancarie, Rapporti con Porto Antico spa, Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città, Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali (Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatri, Musei), Biblioteche, Teatro Carlo Felice,Partecipazione dei Cittadini alle scelte della Amministrazione, Politiche della casa, Grandi eventi,Innovazione, Tutela e sviluppo delle vallate, Nuovi insediamenti aziendali sul territorio.

Pietro Piciocchi, già assessore della prima giunta Bucci, è il nuovo vicesindaco con deleghe a Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi.

Tra i riconfermati: Matteo Campora è assessore con le deleghe ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione ecologica; Francesco Maresca è assessore con deleghe al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca. Lorenza Rosso è assessore con deleghe alle Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità; Paola Bordilli è assessore con deleghe al Commercio, Artigianato, Pro-loco e Tradizioni cittadine.

Sergio Gambino, già consigliere delegato alla Protezione civile e Volontariato, è il nuovo assessore con deleghe alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione civile.

Tra i nuovi ingressi in giunta, tre donne: Alessandra Bianchi (37 anni, avvocato e presidente commissione disciplinare Lega Nazionale Footgolf) è assessore con deleghe agli Impianti e Attività sportive, Turismo; Marta Brusoni (49 anni, laureata in Scienze politiche a indirizzo sociale, agente di commercio e già consigliere comunale dal 2017 al 2022) è assessore con deleghe a Personale, Politiche dell’Istruzione, Servizi civici, Informatica; Francesca Corso (29 anni, laureata in Scienze politiche internazionali e capo segreteria del vice presidente di Regione Liguria e già consigliere comunale dal 2017 al 2022) è assessore con deleghe al Marketing territoriale, Politiche per i Giovani, Disagio e solitudine, Pari opportunità, Animali.

Completano la nuova giunta: Mauro Avvenente (65 anni, diplomato in elettronica, funzionario Aster, già consigliere comunale dal 2017 al 2022 e presidente del Municipio Ponente dal 2007 al 2017) con deleghe a Manutenzioni, Decoro urbano e Centri storici e Mario Mascia (49 anni, avvocato e già consigliere comunale dal 2017 al 2022) è assessore con deleghe a Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali.

Sei i consiglieri comunali delegati: Fabio Ariotti è riconfermato alla Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’amministrazione; Alessio Bevilacqua, già consigliere nel municipio Val Polcevera, con incarico a Tutela e Sviluppo delle Vallate; l’ex assessore del Municipio Centro Est Federica Cavalleri a cui è affidato l’incarico ai Grandi eventi; l’ex assessore comunale Laura Gaggero l’incaricoall’Innovazione; Davide Falteri, imprenditore e impegnato nell’associazionismo della logistica, con incarico ai Nuovi insediamenti aziendali sul territorio; Valeriano Vacalebre, già consigliere comunale dal 2017 al 2022, con incarico alle Politiche della casa.

Tutte le deleghe

Pietro Piciocchi

Assessore a Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con

i Municipi

con funzioni di Vice Sindaco

1) Bilancio, Programmazione e gestione economica finanziaria

2) Programmazione, coordinamento e gestione dei fondi a valenza strategica (fondi SIE, fondi tematici, conto consolidato delle società, enti ed aziende partecipate)

3) Fondi europei

4) Conto consolidato delle società, enti ed aziende partecipate

5) Politiche ed indirizzi sulle partecipazioni azionarie

6) Indirizzo e controllo strategico delle Società Partecipate

7) Indirizzo e controllo di ASTER S.p.A., SPIM S.p.A., FSU S.p.A., ASEF S.r.l.

8) Politiche tributarie

9) Pubblicità ed affissioni

10) Politiche di lotta all’evasione

11) Formulazione ed attuazione del Piano triennale delle opere pubbliche, compresi gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, istituzionale, scolastico ed abitativo, sistemazione idrogeologica per la salvaguardia ambientale e di difesa della costa

12) Coordinamento, gestione ed attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

13) Opere strategiche infrastrutturali

14) Affari generali, acquisti, contratti ed appalti

15) Rapporti con i Municipi

16) Rapporti con Arte

17) Edilizia residenziale pubblica

Matteo Campora

Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione ecologica

1) Politiche relative alla mobilità, logistica e trasporto pubblico, trasporto su ferro, gomma e metropolitana

2) Indirizzo e controllo di AMT S.p.A.

3) Pianificazione, Regolazione e Gestione della Mobilità urbana, della sosta e progetti correlati

4) Adeguamento PUMS e raccordo dei grandi progetti ferroviari e viari con il PUMS

5) Regolazione della gestione Ciclo Rifiuti Urbani e discariche

6) Indirizzo e controllo di AMIU S.p.A.

7) Indirizzo e controllo di IREN S.p.A.

8) Relazione con i soggetti regolatori

9) Politiche ambientali ed energetiche e attività per riduzione e gestione dell’inquinamento acustico, atmosferico, idrico e dei suoli

10) Igiene

11) Indirizzo e controllo di Farmacie Genovesi S.r.l.

12) Indirizzo e controllo di Bagni Marina Genovese S.r.l.

13) Indirizzo e controllo di Genova Parcheggi S.p.A.

14) Transizione ecologica

15) Genova – Smart City

Mauro Avvenente

Assessore alle Manutenzioni, Decoro urbano e Centri storici

1) Cura e salvaguardia del Decoro urbano

2) Cura e manutenzione dei parchi, giardini e del verde pubblico

3) Sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione arredo urbano

4) Tutela e sviluppo dei Centri storici cittadini

Sergio Gambino

Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione civile

1) Città sicura e relazioni con le istituzioni competenti sul territorio

2) Sicurezza urbana e stradale

3) Polizia Locale e amministrativa

4) Protezione civile

5) Valorizzazione del Volontariato

Alessandra Bianchi

Assessore agli Impianti ed Attività sportive, Turismo

1) Politiche per la promozione ed educazione allo sport

2) Impianti ed attività sportive

3) Politiche per lo sviluppo del Turismo e rapporti con Enti e società operanti nel settore

Francesco Maresca

Assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca

1) Gestione del Patrimonio comunale non abitativo

2) Valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

3) Politiche del Mare

4) Rapporti con attività produttive ittiche ed Enti rappresentativi

5) Raccordo tra Porto e Città

6) Rapporti con il mondo portuale e logistico

7) Rapporti con il Piano regolatore portuale

Marta Brusoni

Assessore al Personale, Politiche dell’Istruzione, Servizi civici,Informatica

1) Politiche di gestione e sviluppo del Personale e Organizzazione dell’Ente

2) Amministrazione del personale: gestione, organizzazione, formazione, relazioni sindacali, qualità

3) Programmazione, controllo di gestione, gestione del piano della performance

4) Sicurezza Aziendale

5) Trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative

6) Politiche formative e rapporti con gli enti di programmazione e Gestione dei servizi educativi nell’ambito dello sviluppo della Città

7) Coordinamento dei programmi e delle azioni per l’Edilizia scolastica

8) Servizi educativi 0/6 anni

9) Diritto allo studio

10) Rapporti e sviluppo sinergie con Università

11) Servizi civici, Demografici e Cimiteriali

12) Statistica

13) Informatica

Paola Bordilli

Assessore al Commercio, Artigianato, Pro-loco e Tradizioni cittadine

1) Rapporti con attività produttive, commerciali, artigianali, agricole ed enti rappresentativi

2) Sportello unico delle attività produttive e semplificazione della regolazione

3) Mercati cittadini

4) Valorizzazione delle tradizioni cittadine

5) Rapporti con le Pro-Loco per la promozione e valorizzazione del territorio

Francesca Corso

Assessore al Marketing territoriale, Politiche per i Giovani, Disagio e

solitudine, Pari opportunità, Animali

1) Marketing territoriale

2) Politiche per i Giovani e Modelli positivi di aggregazione giovanile

3) Sviluppo di Politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni del Disagio e della Solitudine

4) Politiche per le Pari opportunità

5) Politiche per la tutela ed il benessere degli animali

6) Rapporto con il Sindaco dei giovani e la Consulta dei giovani

Mario Mascia

Assessore all’Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti

sindacali

1) Urbanistica

2) Strumenti di Pianificazione territoriale a carattere generale e attuativi

3) Edilizia privata

4) Cura e promozione del Demanio marittimo

5) Programmazione dello Sviluppo economico

6) Politiche per la crescita dell’occupazione

7) Rapporti con grandi aziende, medie e piccole imprese

8) Rapporti con investitori e banche di investimento

9) Confronto con le Organizzazioni sindacali e le associazioni di impresa

Lorenza Rosso

Assessore alla Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità

1) Avvocatura e Affari legali

2) Politiche socio Sanitarie

3) Servizi sociali e Distretti Socio Sanitari

4) Rapporti con gli Enti di programmazione e gestione dei Servizi Sanitari

5) Politiche di sostegno alla famiglia

6) Agenzia per la famiglia

7) Progettualità e sostegno a favore dei diversamente abili e relativo diritto allo studio

8) Tutela dei diritti delle fasce deboli

9) Rapporti con Consiglio comunale e Città Metropolitana

Sono riservate al Sindaco le seguenti funzioni:

– Organi istituzionali

– Comunicazione

– Politiche europee e internazionali e cooperazione internazionale

– Rapporti con Sponsor e Fondazioni bancarie

– Rapporti con Porto Antico S.p.A.

– Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città

– Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatri, Musei

– Biblioteche

– Teatro Carlo Felice

– Partecipazione dei Cittadini alle scelte della Amministrazione

– Politiche della casa

– Grandi eventi

– Innovazione

– Tutela e sviluppo delle vallate

– Nuovi insediamenti aziendali sul territorio

