Camion a fuoco in galleria, 15 chilometri di coda in A10

In A0, in una galleria della provincia di Imperia (Vallondarme) dove si transitava su una sola carreggiata a doppio senso, a causa di un cantiere allestito nella galleria speculare, un autocarro da 35 quintali è andato a fuoco. La coda ha raggiunto i 15 chilometri tra Pietra Ligure e Andora in direzione Francia e gli 11 tra Imperia Est e Andora.

Ora il flusso verso sud è interrotto (un ventilatore in galleria è danneggiato), con veicoli diretti verso Genova che devono uscire obbligatoriamente ad Andora, con 8 km di coda. Il flusso verso nord, la Francia, non è interrotto, ma ci sono 15 km di coda. Ora i tecnici stanno lavorando per cercare di rendere disponibile almeno una corsia nella galleria speculare, riducendo area da cantiere. Ma la soluzione non sembra a portata di mano e a breve termine.

