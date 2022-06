Incidente in A12, motociclista in codice rosso al San Martino

Un altro incidente è avvenuto nel pomeriggio n A26, dove è intervenuta, inviata dal 118, l’ambulanza della Misericordia Ponente. Una persona in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi. Oggi giornata infernale per il traffico autostradale

L’incidente di questa mattina alle 8:30 ha coinvolto un motociclista, soccorso dalla Croce Bianca di Bolzaneto, È successo in A12 dove è intervenuta la Polizia Stradale. L’uomo è stato trasportato al San Martino in codice rosso per dinamica. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.

Nel primo pomeriggio un altro incidente in A26, il tratto in assoluto più a rischio traffico della giornata. Le previsioni della Società Autostrade rese note ieri sera parlavano infatti di bollino rosso fino alle 19 in direzione di Voltri e dalle 16 alle 19 in direzione di Gravellona Toce.

Sulle altre autostrade bollino giallo fino alle 12 e dalle 16 alle 19 e in A10 e A12 anche dalle 19 alle 21.

