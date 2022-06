Escursione nel parco del Beigua per incontrare e conoscere le libellule

Il prossimo fine settimana si festeggiano i “Dragonfly Days”, le giornate delle libellule, appuntamento fisso di inizio estate. nel parco dei Beigua

Domenica 26 giugno Matteo Zinni, naturalista e specialista in Odonati, accompagnato dalla Guida del Parco, ci porterà a seguire il volo delle libellule tra il lago dei Gulli e la Foresta della Deiva. Ci lasceremo affascinare e stupire da questi leggiadri insetti e ne conosceremo anche la biologia e lo stato di conservazione in Italia. È prevista anche una sessione fotografica per imparare le tecniche migliori per fotografare gli adulti e gli stadi larvali. Consigliato avere macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.

L’escursione è adatta a tutti, durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione on-line obbligatoria entro sabato alle ore 12, posti limitati.

Iniziativa gratuita, cofinanziata da Regione Liguria nell’ambito del progetto Outdoor Education.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua – Coop. Dafne)

