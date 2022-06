Ladri di polli all’Apiario urbano di Struppa, rubate due galline americane

Lo denuncia su Facebook Marco Corzetto, esperto apistico di “Api Genova”. Sono state rubate solo le galline più giovani e belle

Dopo il furto delle api in un’azienda di Savona, stavolta ad essere colpito è stato l’Apiario urbano di Genova. Il bottino: 2 galline.

«Furto nell’Apiario urbano ma solo delle galline più giovani e belle – denuncia Corzetto -. I soliti ignoti tagliano il lucchetto per rubare i polli che creavano una piacevole cornice per i visitatori. Ora i fruitori si dovranno autotassare per l’acquisto di telecamere».

