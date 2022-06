Spettacolo benefico per la Band degli Orsi. Va in scena “Brillantina”

Domani, sabato 18 giugno, alle ore 21 al Teatro Politeama Genovese, andrà in scena la Compagnia “I Sognatori del Palcoscenico” con il musical “Brillantina”

La direttrice Artistica e coreografa della compagnia Antonella Castagnino con la Regia di Martina Consoli, vocal coach e coreografa Diletta Mangolini, costumi di Rosa Raco

Lo spettacolo con il Patrocinio della Regione Liguria, sarà interamente cantato dal vivo e si esibiranno 18 elementi tra cantanti, ballerini, attori della A.S.D. IL PALCOSCENICO di via Caffaro

Parte del ricavato della serata sarà devoluto alla Onlus LA BAND DEGLI ORSI.

La “Band degli Orsi” è un’associazione che si occupa di accogliere i giovanissimi pazienti dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini e le loro famiglie. Fornisce loro alloggio, cibo, istruzione. Pierluigi Bruschettini, 75 anni, è il presidente di questa associazione, nonché fondatore. Esserci sempre significa non agire in una sola direzione, ma agire in più settori dell’accoglienza mantenendone intatto il medesimo spirito e stile. Il primo concetto forte del progetto “Esserci, sempre” è la continuità. Ogni progetto della band non ha mai fine, e la chiave di lettura di ogni attività è la continuità nel tempo.

