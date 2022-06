Fiamme nell’ex Ghetto Ebraico, brucia appartamento al terzo piano

I residenti nel palazzo sarebbero riusciti a mettersi tutti in salvo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco

Pauroso incendio, questa sera, in un appartamento del civico 5 di Vico Croce Bianca, nel centro storico. Le fiamme hanno bruciato un appartamento al terzo piano del palazzo rimasto recentemente chiuso per qualche tempo per timori legati alla stabilità dell’edificio.

I pompieri hanno estinto le fiamme mentre dal palazzo si elevava una colonna di fumo. Il rogo si sarebbe verificato nella cucina di un appartamento per ragioni che devono ancora essere stabilite.

Gli antichi palazzi del centro storico hanno spesso soffitti in cannaccio e legno, particolarmente pericolosi in caso di incendi come questo.

