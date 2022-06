Oggi alle 10 il funerale di Pericu nella chiesa di Boccadasse

Ieri, nella camera ardente allestita nel salottino di rappresentanza del sindaco a Palazzo Tursi, sono stati in tanti a portare l’estremo saluto al sindaco del G8 e di Genova Capitale europea della Cultura, tra il 1997 e il 2007

Oltre all’attuale sindaco Marco Bucci sono arrivati Marta Vincenzi, succeduta a Pericu nel 2007, e Adriano Sansa. Poi assessori della sua giunta, tra i quali Mario Margini, ed ex parlamentari come Mario Tullo. Presente anche Ariel Dello Strologo, che è stato candidato sindaco per il centrosinistra ed è ora il capo dell’opposizione nella Sala Rossa di Tursi. Ha ricordato che Pericu era amico del padre Piero, anche lui recentemente scomparso.

Oltre al Prefetto Renato Franceschelli e al presidente della Regione Giovanni Toti, nella camera ardente ha fatto il suo ingresso anche il leader della Lega Matteo Salvini.

Dopo i funerali alla chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse, la salma di Pericu sarà trasferita da Asef al cimitero di Staglieno per la cremazione.

