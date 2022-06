Aggiornamento al 13 giugno 2022 dell’Istituto zooprofilattico: 91 le positività in Piemonte, 55 le positività in Liguria

I positivi sono in totale 146, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 91 per positività in Piemonte, 55 per positività in Liguria.

L’ultimo caso è stato riscontrato in Liguria, nella provincia di Genova a Serra Riccò (primo da quando è iniziata l’emergenza).

