Dello Strologo: «Ho fatto i complimenti a Bucci, saremo opposizione costruttiva»

Il candidato sindaco del centrosinistra non si dimetterà e resterà in consiglio comunale. Annuncia che farà coesistere il lavoro di avvocato con la politica

«Ho fatto a Marco Bucci i complimenti e gli auguri per i prossimi 5 anni. La nostra non sarà un’opposizione sterile e inutilmente aggressiva, ma per aiutare a scegliere le cose migliori perché i genovesi stiano meglio»

«È stato un’esperienza molto bella, impegnativa, che mi ha permesso di conoscere il territorio, cosa che sarà utile per il ruolo che avremo politicamente come forza di opposizione – ha detto Ariel Dello Strologo -. Nei prossimi mesi, anni, dobbiamo capire come riavvicinare le persone alla politica. Lavorare per far riconoscere il valore della politica. I numeri dell’astensione sono tali che non si può non considerarli un dato preoccupante»

