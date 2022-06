Centocinquanta seggi scrutinati: Bucci oltre il 56%, Dello Strologo al 37,84%

Gli altri candidati sindaco raccolgono in totale poco più del 6%

Sarebbe più ampia rispetto a quanto anticipato ieri sera dagli exit poll la forbice tra il candidato del centrodestra Marco Bucci e quello del centrosinistra Ariel dello Strologo. Il dato è ampiamente incompleto (le sezioni totali sono 656) e la forbice si allarga o si stringe a seconda delle zone scrutinate.

Al momento, però, Bucci è in testa anche in zone dove la maggioranza era storicamente di centrosinistra, come la Valpolcevera e la Media Valbisagno, ovviamente per i seggi scrutinati.

Per adesso Dello Strologo vince solo a Oregina, in qualche area del centro storico e in qualche area del medio Ponente e del Ponente.

Per quanto riguarda le liste, sempre con dati relativi a poco più di 150 seggi, netta è la vittoria della prima lista di Bucci, Vince Genova, che a questo momento conquista il 18,92% a cui si aggiunge il 4,74 della seconda lista, Genova Domani, per un totale di 23,66%. Vince Genova nel 2017 aveva messo assieme un 9,76, buon risultato per quei tempi

Cresce Fratelli d’Italia (dal 5,28% del 2017 al 9,42) . Toti per Bucci con Liguria al Centro ottiene un 9,08 mentre sprofonda la Lega (7,14%, perdendo parecchi punti rispetto al 2017, quando aveva il 12,96 ed era il primo partito della coalizione). Forza Italia, che era all’8,08, scende al 3.91, posizione da cui difficilmente riuscirà a reclamare quello che credeva prima delle elezioni: un assessorato.

Si consolida il voto sulle liste locali di centrodestra che insieme prendono (Bucci+Toti) 32,74. Crollano a destra e a sinistra i partiti populisti. Tiene il Pd che resta il primo partito di Genova con il 21,37% (nel 2017 ottenne il 21,15%). Forte debacle anche per il M5S, ora al 4,56 al parziale dei 150 seggi scrutinato: un crollo rispetto al 18,07% di 5 anni fa.

Segnano il passo i “vecchi partiti”, meno Fratelli d’Italia, in forte aumento, anche se più basso rispetto alla media nazionale.

