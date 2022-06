Consegna dei materiali elettorali in tribunale, responsabili in coda fino all’alba

È questo l'”after hours” elettorale che è toccato ai responsabili del conferimento delle schede avanzate, della lista degli elettori della sezione e del registro dei votanti

Tutta la notte fino alle prime ore del mattino per poter consegnare tutti i materiali relativi alle elezioni presso il tribunale di Genova, cioè le buste firmate dal presidente e dal segretario di ogni seggio chiuse alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione. Rappresentanti che, al termine delle operazioni di voto, devono consegnare tutto al tribunale e che stanotte l’hanno passata in coda davanti all’ingresso degli uffici e lì, stamattina, hanno visto sorgere l’alba.

