Seggi aperti alle 7. Bucci vota in via Fieschi, Dello Strologo in via Cavallotti

12 Giugno 2022

12 Giugno 2022 Comunali 2022 Si sono aperti alle 7 i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. Il sindaco uscente, dopo il voto, salirà alla Guardia per il pellegrinaggio diocesano del mondo del lavoro, lo sfidante visiterà la mostra “Genova Sessanta” a Palazzo Reale Marco Bucci ha deciso, dopo il voto nella prima ora di apertura delle urne, di partecipare alla marcia alla cappella dell’Apparizione sul monte Figogna e di raggiungere, poi, il santuario della Madonna della Guardia per la messa celebrata dall’arcivescovo Marco Tasca. Nel pomeriggio ha programmato un’uscita in barca. Ariel Dello Strologo andrà a votare alle 10:30 insieme alla moglie. Prima farà colazione a Boccadasse. Pranzo in famiglia poi visiterà con la moglie la mostra “Genova Sessanta” a Palazzo Reale. Condividi: E-mail

