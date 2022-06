Incendio di vernici in un container in Fincantieri. Enorme colonna di fumo nero

Molto allarme tra la popolazione che ha visto alzarsi la colonna di fumo nero. Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco

È successo questa mattina. A dare l’allarme ai Vigili del fuoco sono stati i cittadini della zona che hanno visto sollevarsi l’imponente colonna di fumo nero. Per questo i pompieri sono intervenuti in gran numero, con ampio spiegamento di mezzi, temendo un incidente grave.

In realtà, poi, l’intervento è stato piuttosto veloce perché si trattava di un container di vernici e, quindi, di un rogo, che si è innescato per motivi ancora da stabilire, è stato spento in fretta.

