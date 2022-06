Meteo Arpal: cielo sereno e temperature in aumento per effetto del vento di Föhn (Favonio)

Previsione per giovedì 9 giugno 2022

Residua instabilità con locale attività cumuliforme in particolare a Ponente. Cielo sereno e temperature in aumento per effetto favonico.

Temperature: in aumento. A Genova tra 21 e 30 gradi.

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: settentrionali moderati/forti al mattino e in ulteriore rinforzo la sera

Mare: mare mosso in aumento a molto mosso per onda da sud-ovest a Levante

Segnalazioni di Protezione Civile – vento forte

[continua sotto con le previsioni per i prossimi giorni]

Previsione per venerdì 10 giugno 2022

Tempo stabile con cielo sereno su tutta la regione, aumento delle temperature per condizioni favoniche

Temperature: in aumento

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: da Nord tra moderati e forti su Centro e Ponente in graduale attenuazione

Mare: stirato sottocosta, tra mosso e molto mosso al largo al mattino

Segnalazioni di Protezione Civile – vento forte

Tendenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...