Incidente mortale in sopraelevata: muore il passeggero di uno scooter, un ragazzo di 26 anni

È successo stanotte alle 23:20. Nell’incidente non sono coinvolti altri veicoli. Il guidatore dello scooter è stato trasportato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo. La strada Aldo Moro è rimasta chiusa per i soccorsi e per i rilievi in direzione ponente

[continua sotto]

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118: ambulanze e auto medica. I tentativi di rianimazione non sono serviti a salvare la vita ad Harold Enrique Cadena Cabrera, nato a Guayaquil, in Ecuador, ma residente a Genova, a Marassi, dichiarato morto al mezzanotte e mezza.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto altri veicoli. Il guidatore dello scooter, un ventiseienne, è stato trasportato al Villa Scassi in codice giallo e inserito in codice arancio al triage. Lì è stato piantonato dalla Polizia locale.

Al momento del violentissimo impatto sono caduti dalla sopraelevata su via di Francia un casco, un asciugamano ed altri effetti personali dei due coinvolti nel sinistro.

Sono intervenuti gli agenti del servizio territoriale serale della Polizia locale, e quelli del reparto pronto intervento, anche con la squadra del nucleo Infortunistica per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...