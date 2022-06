Galliera, ottantenne da venerdì mattina su una barella. La denuncia del figlio

La donna ha problemi linfatici e ferite alle gambe. La famiglia è disperata: «Non possiamo vederla, abbiamo solo potuto portare un cambio di biancheria»

«Mia madre, 80 anni, è in attesa di essere trasferita in reparto da venerdì mattina e si spera che si liberi un posto domani – spiega Marco Fanelli -. Sono quindi tre giorni che sta su una barella al pronto soccorso dell’ospedale Galliera».

«I medici ed infermieri sono gentili e comprensivi si stanno facendo non in quattro, ma in 10, per gestire la situazione, che è al collasso – prosegue l’uomo -. Per di più è da venerdì che non vede nessun parente, l’unica cosa che abbiamo potuto fare è stata farle avere un cambio di biancheria. Da tre giorni non cammina e temiamo che possa non tornare a farlo. Ha anche i valori delle piastrine sballati e ferite alle gambe che non guariscono. Possibile che non si riesca a trovare un letto?»

