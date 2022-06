Pivio e Aldo De Scalzi, le colonne sonore di due film in nomination ai Nastri d’Argento 2022

Doppia candidatura ai Nastri d’argento 2022 per Pivio & Aldo De Scalzi. I due compositori – che quest’anno festeggiano i loro ‘primi’ 25 anni di attività nel mondo del grande schermo – sono candidati ai Nastri d’Argento 2022 per la miglior colonna sonora con ben due film: “Diabolik” dei Manetti Bros e “Il silenzio grande” di Alessandro Gassmann

DIABOLIK

La colonna sonora originale del film realizzata da Pivio & Aldo De Scalzi – Edita da EDIZIONI CURCI e CREUZA e uscita su etichetta Carosello Records, in formato digitale e su vinile – è stata pensata e concepita «avendo come fonte d’ispirazione certe soluzioni timbriche adottate da Bernard Herrmann e con un occhio di riguardo alle atmosfere “action” tipiche di compositori come Lalo Schifrin», raccontano Aldo De Scalzi e Pivio (nome d’arte di Roberto Giacomo Pischiutta), «con l’idea di una struttura musicale complessiva che coinvolgesse una grande orchestra sinfonica».

La colonna sonora – già in nomination al David di Donatello – è stata sviluppata attorno ad un tema centrale ricorrente «perché un personaggio iconico come Diabolik meritava tale tipo di approccio», affermano ancora. Così è stato «e a fine febbraio 2020 avevamo tutte le partiture pronte per essere eseguite, già verificate su scena, e poi… ecco arrivare l’impensabile… abbiamo così dovuto aspettare mesi prima che si creassero le condizioni minime per entrare in sala di registrazione con tutti i musicisti previsti in fase di scrittura. In realtà, per garantire l’ambiente più sicuro possibile per chi avrebbe eseguito gli oltre 100 minuti di musica originale che avevamo composto, con il fondamentale aiuto dei nostri fidati collaboratori Luca Cresta e Claudio Pacini, abbiamo dovuto smembrare l’orchestra, inizialmente pensata per un organico numericamente davvero importante, in micro gruppi di non più di 5 o 6 persone alla volta, inventandoci una serie incredibile di trucchi ed espedienti tecnici per sperare di ottenere quanto avevamo ipotizzato in fase di scrittura, quando ancora pensavamo di vivere nel migliore dei mondi possibili. E, incredibilmente, il risultato finale suona esattamente come se tutta l’orchestra fosse stata coinvolta nella stessa sessione di registrazione, proprio come avevamo desiderato».

IL SILENZIO GRANDE

Con questo film – presentato a Venezia nel 2021 per la 18a edizione delle Giornate degli Autori – si rinnova la collaborazione artistica tra Alessandro Gassmann e il duo di compositori genovesi, che in passato hanno firmato le musiche del suo film d’esordio, “Razzabastarda” (candidatura al David di Donatello per la miglior canzone originale), e composto la colonna sonora della pièce teatrale omonima da cui il film è tratto, scritta da Maurizio Di Giovanni e sempre diretta da Alessandro Gassmann.

Per questa occasione, oltre al recupero di alcuni movimenti provenienti dal lavoro teatrale e preparati per evidenziare la collocazione temporale “exotica” degli ascolti radiofonici del protagonista interpretato da Massimiliano Gallo, Pivio & Aldo De Scalzi hanno puntato ad un commento sonoro vagamente retrò con orchestrazioni a base di archi, legni e pianoforte che volutamente occhieggiano alla commedia italiana anni ’50. La colonna sonora, oltre alla consueta distribuzione digitale, è disponibile in vinile su etichetta Carosello.

