Odore nauseabondo alla Foce in ex area Fiera, raffica di segnalazioni ai Vvf

Molti i cittadini del quartiere del medio levante che hanno chiamato il 112 per segnalare la puzza che oggi ammorbava la zona. Nei casi già registrati negli anni passati la responsabilità di una simile puzza è spesso stata individuata in una nave ormeggiata in rada

L’odore di gas lo hanno sentito in molti. È già accaduto in passato, a volte anche in un’area vastissima della città, comprendente a volte anche il centro storico e Castelletto, altre volte Sampierdarena. Molti i casi in cui è stato accertato, nelle occasioni in cui si sono verificate simili circostanze, che l’odore proveniva da una nave in rada oppure ormeggiata ai moli genovesi. La diffusione della puzza, in questi casi, dipende dalla direzione e dalla forza del vento.

I vigili del fuoco, dopo un attento sopralluogo, avrebbero accertato che non si tratterebbe di una fuga di gas.

Mi piace: Mi piace Caricamento...