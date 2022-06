Bimba di nemmeno 4 anni esce di casa alle 5 e prende da sola un bus. Riconsegnata ai genitori

A dare l’allarme è stato l’autista Amt. La piccola è stata presa in carico dalla Polizia locale. Poco dopo, la Questura riceveva la telefonata del padre disperato che denunciava la scomparsa

Alle 05:18 in via Reti un autista Amt ha segnalato presenza di una bimba, poi risultata non avere nemmeno 4 anni, sul bus che stava guidando. Il conducente ha affidato a bambina ad un controllore della rimessa Amt di via Reti che a sua volta ha chiamato la Polizia locale.

Poco dopo, la Questura ha ricevuto la telefonata del padre della minore che denunciava la scomparsa della figlia, la cui descrizione corrispondeva a quella ritrovata e affidata da Amt alla Polizia locale.

Polizia di Stato e Polizia locale hanno, così, effettuato un intervento congiunto. La piccola stata riaccompagnata presso la residenza dei genitori, nel quartiere di Sampierdarena.

