A Bogliasco sabato 4 giugno torna “Belli fritti Beach Party”

Sabato 4 giugno dalle 18,30 in poi a Bogliasco ritorna “Belli fritti Beach Party” evento sulla spiaggia organizzato da Pro Loco Bogliasco a base di fritti, spritz e danze e tantissimi eventi collaterali a tema benessere, bellezza e naturalmente la musica.

Un modo divertente per passare la serata in spiaggia dall’ora dell’aperitivo gustando un cono take away di frittura (panissa, cuculli, ravioli e non solo) e sorseggiare uno Spritz ascoltando e danzando sulle note di DJ Capasoul direttamente sull’arenile davanti al ponte Romano. Le farine sono solo bio e macinate a pietra, le verdure sono dell’orto così come i sapori.

“Belli Fritti Beach Party” è alla sua seconda edizione: la prima, nel 2019, fu un successo da tutto esaurito che inondò la spiaggia di Bogliasco di persone di ogni età. Dopo lo stop dovuto alla pandemia da covid, ritorna per regalare un benvenuto all’estate.

La serata sarà accompagnata da alcuni eventi legati a Yoga, sup (stand up paddle), estetica, danze su musiche orientali.

Oltre al DJ Set di DJ Capasoul ci sarà una esibizione dalle 21 di FatChanceBellyDance: uno stile di danza improvvisato, i cui movimenti si ispirano alle danze folcloristiche del Medio Oriente, del Nord Africa, della Spagna e dell’India.

