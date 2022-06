Carmeli, già vice capo della Mobile, torna a Genova come capo della Polizia Postale

Come ultimo incarico, prima di tornare a Genova, è stato Vice Dirigente della Squadra Mobile di Milano, dove si occupava principalmente di criminalità organizzata e reati contro la persona

Il Vice Questore della Polizia di Stato Alessandro Carmeli è il nuovo Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria con sede a Genova. Originario di Chiavari, in Polizia dal 2004, ritorna dopo diversi anni nel capoluogo ligure, dove aveva già lavorato all’interno della Squadra Mobile della locale Questura occupandosi di contrasto alla criminalità organizzata.

“Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso, alla guida di un Ufficio importante, con competenza regionale, che ha ottenuto notevoli risultati investigativi nel campo della cyber security e della lotta alla pedopornografia. Continueremo a lavorare al servizio di cittadini, aziende e istituzioni, che ormai quotidianamente operano e interagiscono tramite la rete internet, per cui risulta di fondamentale importanza rispondere alle loro istanze di sicurezza informatica. Sottolineo anche il valore del rapporto con le nuove generazioni, tramite le campagne di informazione e sensibilizzazione degli studenti per un uso consapevole del web, in modo che ne sappiano cogliere le molteplici potenzialità, evitandone al tempo stesso i pericoli. Svolgerò al meglio il mio compito, nello spirito di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, le altre Forze dell’Ordine e la popolazione tutta.

