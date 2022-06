Coda anche in A7 tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso. Coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per incidente sulla A12



A12: coda di 4 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per incidente; coda in uscita a Genova est per incidente; coda in entrata a Genova est per incidente.

L’incidente non ha causato feriti gravi, ma solo conseguenze sul traffico.



Mi piace: Mi piace Caricamento...