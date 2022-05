Dal 1º giugno parcheggi gratuiti sul lato monte di corso Italia

Sospesa la “Blu Area” nel tratto dall’intersezione con via De Gaspari all’intersezione con via Casaregis, a compensazione dei disagi dovuti ai lavori della pista ciclabile. La decisione del Comune è stata presa per favorire gli stabilimenti balneari

Da mercoledì 1° giugno fino al termine del cantiere della nuova pista ciclabile è sospesa temporaneamente la validità della sosta a pagamento secondo il regime “Blu Area” nel tratto di carreggiata a monte di corso Italia tra le intersezioni con via De Gaspari e via Casaregis.

I non residenti potranno quindi parcheggiare gratuitamente i propri mezzi.

La misura è legata ai temporanei disagi causati dai lavori in atto su corso Italia per la realizzazione della nuova pista ciclabile ed è mirata a facilitare la sosta, libera e gratuita, degli utenti che, con l’approssimarsi della stagione estiva, si recano sulla promenade genovese per accedere agli stabilimenti balneari della zona.

