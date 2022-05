Palazzi svelati, già tutte prenotate le visite a molti luoghi che saranno aperti il 2 giugno

È andata a ruba la visita alla Loggia di Banchi, ma non c’è più posto in molti degli edifici delle istituzioni, soprattutto quelli che hanno anche pregio architettonico, come Palazzo San Giorgio. Resta qualche posto per la visita del Palazzo della Regione. Posto anche al carcere di Pontedecimo

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana torna a Genova Palazzi Svelati: l’evento che apre ai cittadini le porte dei palazzi istituzionali normalmente chiusi al pubblico. Dalle 9 di mattina, potranno essere visitati i palazzi e alle 22 si svolgerà un programma di fuochi, proiezioni e musica in piazza De Ferrari.

Sono già esaurite (alle 21:30 del 30 maggio) le visite a: Loggia di Banchi; Banca d’Italia Palazzo De Gaetani, Palazzo Spinola (prefettura), Museo Mazziniano, Sala operativa Protezione civile della Regione Palazzo Lomellini Patrone (Comando militare ligure dell’Esercito), Palazzo San Giorgio (Autorità Portuale), Istituto Idrografico della Marina, Forte San Giuliano (Comando provinciale Carabinieri), Capitaneria di porto.

Per chi vuole provare a prenotare, questo è il link.



Mi piace: Mi piace Caricamento...