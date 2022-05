Nervi, da ieri sera illuminati il Castello e la scogliera della passeggiata Anita Garibaldi

Aster, nuovo set di illuminazione scenografica sulla base del vecchio impianto ormai in disuso

«Una festa di luci e colori per Nervi, che, dalla serata di ieri, vede illuminati il Castello lungo Passeggiata Anita Garibaldi e la scogliera. Per esaltare la suggestiva bellezza del luogo, il nostro team del Settore Impianti ha progettato e realizzato un nuovo set di illuminazione scenografica, sulla base del vecchio impianto ormai in disuso – dicono all’Aster -. Nuovi proiettori, nuove partite cromatiche, nuove tecnologie, ed ecco la magia: Nervi ritrova un tratto iconico del suo inconfondibile profilo costiero ed un accento di grande fascinazione per abitanti e turisti».

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Genova Marco Bucci e i rappresentanti de Municipio Levante.

