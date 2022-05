Fa profferte sessuali sul treno, poi rapina una coppia di giovani genovesi. Arrestato

È successo questa mattina alle 6 in piazza Verdi, dove il ragazzo ha seguito le vittime una volta scese dal treno. Diciannovenne arrestato per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale



Il tutto a inizio a bordo di un treno dove il violento si avvicina ad una coppia di giovani indirizzandogli frasi con esplicito contenuto sessuale.

I due ragazzi cercano di non considerarlo e quando il treno arriva in stazione scendono velocemente per evitare ogni contatto con lui.

Quest’ultimo però non demorde, si avvicina nuovamente ai due giovani e, con fare aggressivo e violento, strappa dal collo del ragazzo tre catenine d’oro causandogli lesioni alle mani ed al collo.

A quel punto la fidanzata ha immediatamente chiamato il 112 consentendo così a due volanti dell’UPGSP di intervenire e di bloccare rapidamente il rapinatore.

Durante la sua identificazione il 19enne, domiciliato presso la Comunità di San Vincenzo, si è scagliato anche contro gli agenti “guadagnandosi” anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale

