Deve scontare 2 anni per ricettazione, ma passeggia in via Sertoli. Arrestato

28 Maggio 2022

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri pomeriggio alle 16 un 42enne a seguito di un ordine di carcerazione. Gli agenti di una volante dell'UPGSP, durante il regolare pattugliamento, hanno notato in via Sertoli due soggetti camminare con fare sospetto ed hanno deciso di controllarli. Durante la loro identificazione gli operatori hanno scoperto uno di loro, il 42enne, aveva a suo carico un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Lucca, per il reato di ricettazione aggravata commesso a Viareggio. L'uomo dovrà così scontare due anni di reclusione.

