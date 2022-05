Via del Campo, lite e coltellate. Un uomo ferito alla gola in una macelleria

Sul posto la Polizia locale che ha già fermato il responsabile. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è stato iscritto al triage in codice arancione. Non è in pericolo di vita

Sangue nel centro storico, questo pomeriggio, poco dopo le 17. Una lite tra due soggetti è degenerata fino a quando uno dei due non ha ferito l’altro alla gola con un coltello, non di punta, ma di taglio. Le ferite non sarebbero profonde. Tutto è successo in un esercizio commerciale della strada sotto gli occhi di una pattuglia della Polizia locale del nucleo Centro storico dell’Unità territoriale Centro che stava sopraggiungendo proprio in quel momento ed è intervenuta, disarmando l’aggressore. Tutti i soggetti coinvolti, aggressore, vittima e testimone, lavoravano nella macelleria “Slim” di via del Campo. Gli agenti stanno valutando i termini dell’accaduto per verificare se sussiste l’ipotesi di “tentato omicidio” o lesioni volontarie ed eventualmente procedere all’arresto.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice di media gravità al pronto soccorso.

Pare che la lite si sia scatenata per questioni sentimentali.

«Inevitabile che io degrado sociale si trasformi, prima o poi, in violenza- dice Christian Spadarotto, presidente dell’associazione “Via del Campo e caruggi” che è impegnata per il recupero e il rilancio della zona -. Non sono stati fatti passi in avanti per quanto riguarda la vivibilità della zona, non è stata fermata l’emorragia commerciale. Ringraziamo la polizia locale di essere intervenuta tempestivamente anche oggi, però è chiaro che, oltre al “cerotto” sulle ferite dei problemi di ordine pubblico servono la cura e la prevenzione che passano necessariamente per il risanamento economico e sociale. Solo così si potrà garantire un futuro agli uomini e alle donne, ai tanti bambini, italiani e stranieri, che vivono in questo pezzo di città. Non bastano più i progetti. Ora servono risultati concreti».

Articolo in aggiornamento

