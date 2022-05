Porti a rischio di attacchi hacker, Federlogistica: «Il Mims faccia subito da regia e supporto»

La minaccia è esplicita: fra i siti nel mirino del collettivo russo di hacker Killnet (che ieri ha colpito il sito dell’aeroporto) figurano in primo piano le aziende di trasporto e logistica, le dogane, il trasporto ferroviario, gli aeroporti e i terminal portuali

Chiesto il coordinamento del MIMS per evitare azioni contro i terminal portuali e un piano di formazione per disporre delle figure professionali oggi praticamente inesistenti

Secondo Luigi Merlo, il presidente di Federlogistica-Conftrasporto che per primo aveva denunciato il rischio di cyber attacks al sistema italiano dei trasporti, non c’è tempo da perdere: “Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile deve farsi – afferma Merlo – immediatamente carico delle funzioni di regia e supporto sia alle strutture pubbliche sia quelle imprese del settore trasporti/logistica/ shipping che svolgono un ruolo strategico, come i terminal portuali, coordinandosi con l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza.

Federlogistica-Conftrasporto aveva evidenziato settimane orsono i pericoli derivanti dalla fragilità di sistemi troppo vulnerabili per i quali è oggi indispensabile e urgente accelerare le azioni di protezione preventiva, utilizzando le risorse per la digitalizzazione in via preventiva proprio per proteggere il sistema logistico e portuale italiano.

“Deve essere anche messo a punto in tempi rapidissimi – prosegue il presidente di Federlogistica-Conftrasporto – un progetto di formazione che consenta al sistema di disporre di quelle figure professionali di alto livello che sono indispensabili per una mappatura e un aggiornamento costante sui pericoli cyber e sulle misure di reazione agli stessi”.

“Se ai ritardi derivanti dal black out dei porti cinesi – conclude Merlo – dovessero sommarsi le conseguenze di un cyber attack efficace ai nodi strategici del nostro sistema logistico e portuale, l’economia dell’intero Paese subirebbe un colpo mortale, in un momento già caratterizzato da una estrema fragilità e debolezza”.

