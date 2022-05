«Quando saranno finiti i lavori si tornerà a pagare» ha detto il primo cittadino, stamattina, durante la “Colazione col Sindaco”, oggi a Borgoratti, rispondendo alla domanda di una cittadina

«Stiamo lavorando per anticipare al 30 giugno la fine dei lavori, fissata per il 10 luglio – ha detto Marco Bucci -. Ieri ho incontrato gli imprenditori balneari e ho annunciato anche a loro che i parcheggi saranno gratuiti in zona fino a quando non sarà chiuso il cantiere».

