Incidente in via Romairone, motociclista soccorso in codice rosso

18 Maggio 2022

18 Maggio 2022 Cronaca L’incidente è avvenuto in direzione sud poco prima dell’Ipercoop. I soccorsi inviati dal 118 sono intervenuti con auto medica e ambulanza che ha portato il ferito al pronto soccorso del San Martino Un altro grave incidente stradale in città ha coinvolto un motociclo. È successo questo pomeriggio, poco prima delle 18. in via Romairone a San Quirico, nel quartiere di Pontedecimo. Sul posto, oltre ai soccorsi inviati dal 118, le pattuglie della Polizia locale del 7º distretto dell’Unità territoriale Centro Ovest-Valpolcevera per deviare il traffico e consentire l’intervento dei sanitari e degli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi. Articolo in aggiornamento Condividi: E-mail

