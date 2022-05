Comitato frana Ronco: «Anas e Regione intendono farci passare un estate di disagi? Vogliamo garanzie di riapertura»

«Ora la misura è decisamente colma! Sono ormai 5 mesi che la SS35 è chiusa al traffico. Non abbiamo mai voluto entrare nello specifico tecnico dei lavori di messa in sicurezza, però non possiamo più accettare questi continui rinvii e la situazione in cui è sprofondata la nostra valle». I valligiani chiedono garanzie sulla riapertura a senso unico alternato il 10 giugno

«Ogni giorno un valligiano si sveglia e sa che dovrà affrontare code e rallentamenti per lavori autostradali o incidenti, si sveglia sapendo che probabilmente entrerà un’ora dopo al lavoro (perdendo un’ora di permesso), o arriverà alla seconda ora a scuola o in ritardo alla visita medica – dicono al Comitato -. Per non parlare di chi ha un’attività, costretto a rinunciare a vecchi clienti, che dopo mesi hanno ormai deciso di virare sulle regioni limitrofe per comodità; gli artigiani che oramai rinunciano a dare appuntamenti ai propri clienti, consapevoli dell’impossibilità di essere puntuali. Non possiamo più accettare questa situazione, la nostra valle sta morendo grazie soprattutto all’incapacità di risolvere una questione che da più di un anno e mezzo pare non interessare a nessuno tranne che ai residenti e alle amministrazioni della Valle Scrivia! Ormai siamo diventati famosi in tutta Italia grazie all’infotraffico! Ma ci chiediamo e chiediamo a Regione Liguria e soprattutto Anas: pensate davvero di affrontare l’estate in questo modo? Noi non siamo più disponibili a fare da vittime sacrificali. Non si tratta più solo di viabilità o geologia, qui si parla di attività e famiglie che non hanno più possibilità di sostenere altri sacrifici. Pertanto chiediamo urgentemente un incontro chiarificatore ai vertici di Regione Liguria e Anas, di modo che ci sia garantita ufficialmente la riapertura entro il 10 giugno (come promesso) della strada anche se solo a senso unico alternato e senza limitazioni di orario»

