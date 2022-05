Incendio di appartamento in via Imperiale a San Fruttuoso. Tre intossicati

Sul posto ci sono i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia locale e ambulanze inviate dal 118

Intervento importante quello svolto oggi dai Vigili del fuoco in via Imperiale. Per cause in via di accertamento, una cucina, sita al secondo piano, ha preso fuoco. La proprietaria è riuscita a mettersi in salvo, mentre tre persone, residenti ai piani superiori, sono state trasportate in ospedale per aver respirato del fumo. I Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, hanno evacuato le abitazioni e spento la fiamme divampate. Ingenti i danni.

L’arrivo dei mezzi di soccorso sta, ovviamente, creando rallentamenti alla viabilità.





Aggiorneremo quando avremo ulteriori notizie

