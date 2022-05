Distinguished Gentleman’s Ride, torna la corsa benefica per la ricerca sul cancro alla prostata

Appuntamento per domenica 22 maggio in piazza della Vittoria, (dalle Caravelle) alle ore 9:30. Alle 10:30 la partenza, alle 11:30 l’arrivo in piazza Colombo con musica, food&drink. Settecento città e centomila gentiluomini impegnati in tutto il mondo

Per iscriversi e donare: www.gentlemansride.com – Genoa Ride

Video Gentleman’s Ride a Genova di Ugo Roffi

Domenica 22 maggio gentiluomini e gentildonne torneranno in sella anche a Genova per una buona causa: raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata partecipando alla sfilata del “Distinguished Gentleman’s Ride”, evento benefico che ogni anno vede impegnati motociclisti in tutto il mondo in una corsa che in realtà è una gara di solidarietà e di eleganza.

I partecipanti per l’occasione dovranno sfoggiare abiti eleganti possibilmente vintage, per i gentiluomini baffi e barbe sono particolarmente graditi (anche finti). Il look si dovrà ispirare agli anni Cinquanta e Sessanta così come le moto, le vespe e le lambrette che saranno protagoniste.

In Italia le città che prendono parte all’evento sono 48, ma nel mondo sono più di 700 con oltre 100mila motociclisti impegnati in una raccolta che in dieci anni ha superato 31 milioni di dollari. Genova, dal 2014 primo anno in cui Cafe Racer Genova ha organizzato l’evento, ha raccolto 15mila dollari.

«Dopo due anni di restrizioni a causa del Covid c’è molto entusiasmo e molta voglia di tornare tutti insieme a sfilare per una buona causa – racconta Giorgio Bana “ambasciatore” di Cafe Racer Genova, il gruppo motociclistico che organizza l’evento – il motto di quest’anno è “stick together”, restiamo insieme. Ci aspettiamo di raggiungere i trecento partecipanti – più o meno come ogni anno – le iscrizioni resteranno aperte fino alla mattina dell’evento, anche se invitiamo tutti a iscriversi per tempo e a donare. Genova è sempre stata una città generosa, speriamo di fare bella figura anche quest’anno, non solo per gli abiti e le moto!».

Il Ride genovese: il raduno /concentramento sarà come tutti gli anni alle 9,30 in via Diaz (lato Caravelle Piazza della Vittoria) e partenza alle 10,30. Il corteo di moto andrà verso levante per poi tornare verso il centro e sfilare in via XX Settembre per arrivare alle 11,30 circa in piazza Colombo dove insieme al Civ Colombo/Galata e Confcommercio, Cafe Racer Genova ha organizzato una grande festa a base di musica, drink&food e tanti tanti motori. Le moto potranno posteggiare in Piazza Colombo – per l’occasione chiusa alle macchine – e lungo tutta via Galata. Per conoscere i dettagli dell’itinerario è necessario iscriversi sul sito: www.gentlemansride.com

Ad accogliere i centauri ci sarà Dr Strange by Alibi Fulmine, che farà ballare al ritmo groove degli anni Cinquanta e Sessanta, seguirà la musica dal vivo del gruppo rock Stoppardis.

Se dopo la sfilata in moto al gentiluomo si è stropicciato il baffo, niente paura, in piazza ci sarà Top Hair Monsieur Barberia che appronterà gli ultimi ritocchi a barbe e baffi, per arrivare in ordine alla premiazione: in palio per le moto più belle ci saranno kit della Proraso per la cura di barbe e baffi.

Per l’occasione saranno aperti tutti i bar, ristoranti e negozi della zona.

Cosa è il Distinguished Gentleman’s Ride: Il Distinguished Gentleman’s Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa che si è ispirato ad una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche. Nel 2012 – primo anno – si registrano 3mila partecipanti in 64 città; l’anno successivo nasce l’idea di raccogliere fondi per una buona causa: la ricerca contro il cancro alla prostata, i partecipanti sono 11mila in 147 città e si raccolgono 277mila dollari. Il 2014 è l’anno in cui l’evento diventa mondiale: 20mila partecipanti in 257 città di 58 paesi e vengono raccolti 1,5 milioni di dollari.

Da allora, la terza domenica di maggio, in tutto il mondo dall’Albania al Venezuela, dalle Filippine all’Uruguay, fino a Sydney in Australia c’è un gentiluomo e una gentildonna che si prepara per partecipare al Distinguished Gentleman’s Ride!

Come partecipare:per iscriversi basta possedere una moto classica o classica moderna (café racer, scrambler, bobber, custom), vespe o lambrette e sfoggiare un abito elegante. Ci si iscrive sul sito www.gentlemansride.com, si seleziona il “ride” di Genova e si fa una donazione. Chi non partecipa alla sfilata in moto è comunque il benvenuto in piazza Colombo dove si svolgerà la festa dalle 11,30 in collaborazione con il Civ Colombo/Galata.

Cafe Racer Genova è un gruppo di appassionati di motociclette classiche e modern classic nato a Genova nel 2010 con la fissa dei motori e delle moto vintage anni Sessanta. La pagina facebook conta oltre 3600 iscritti, per lo più guidano Triumph Bonneville bicilindriche rigorosamente customizzate. Dal 2014 organizzano a Genova il Distinguished Gentleman’s Ride.

Mi piace: Mi piace Caricamento...