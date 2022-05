Incendio su un camper, i Vvf lo spengono con lo schiumogeno – FOTO

Hanno così evitato che venisse completamente devastato e che il rogo si propagasse ai mezzi vicini

Nel pomeriggio odierno, un camper parcheggiato a Sestri Levante in via Fabbriche Valle, ha preso fuoco per cause non accertate. I Vigili del fuoco sono accorsi con la squadra di Chiavari e l’appoggio dell’autobotte per la riserva d’acqua. Nel frattempo da Genova sono stati invitati i rinforzi con una squadra e il carro con le bombole d’aria respirabile. Il pronto intervento ha permesso il non propagarsi ai mezzi adiacenti e di limitare i danni al mezzo che aveva preso fuoco nel vano alloggi. Per aumentare il potere estinguente si è optato per l’uso di schiumogeno.

