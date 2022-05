Esce dal posteggio con lo scooter, travolta da un motociclo di passaggio. In codice rosso

La donna é stata soccorsa dal 118 e trasportata al San martino Martino inizialmente con codice triage di media gravità. Alle ore 11,15, però, i medici dell’ospedale hanno capito che le sue condizioni erano più gravi del previsto

L’incidente è successo questa mattina in via Bobbio alle 8:15 quando, secondo una prima ricostruzione, la conducente di uno scooter in uscita da un parcheggio si sarebbe immessa nel flusso della circolazione venendo travolta da un motociclo in transito.

Sul momento è intervenuta la pattuglia del 4º distretto dell’Unità territoriale Valbisagno. Quando i sanitari hanno deciso l’aggravamento del codice sono entrati in azione gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

