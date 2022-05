Addestramento personale Saf e 118 che lavora con gli elicotteristi Vvf

Le manovre hanno riguardato sia movimentazione a terra che con il velivolo. In particolar modo, nella giornata di giovedì, oltre le manovre su corda e la gestione dell’area, ci si è concentrati sulle manovre da effettuarsi con il nuovo elicottero AW139 siglato VF Drago 152

Si sono concluse oggi tre giornate addestrative per il personale SAF e del 118 che presta servizio all’hangar elicotteri dei Vigili del fuoco.

In primis lo sbarco e imbarco in sicurezza, sia con possibilità di allontanarsi dal punto di atterraggio o no, restando bassi in posizione di sicurezza finché non si sia allontanato il mezzo. Successivamente le manovre hanno riguardato la verricellata effettuata da tutto il personale sia SAF (speleo alpino fluviale) e medici ed infermieri del 118 in servizio come elisoccorso.

