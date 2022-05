Non le piace l’hotel scelto per lei dai servizi sociali, così sfascia la porta e insulta i CC. Tso per un’anziana

I carabinieri della Stagione Maddalena sono passati in via Fossatello mentre l’anziana, senza fissa dimora e scarcerata dalla casa circondariale di Pontedecimo alcuni mesi fa, si stava accanendo contro il portone e gli addetti alla reception dell’hotel

I carabinieri della Stazione Maddalena hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, una donna gravata da pregiudizi di polizia che dopo aver danneggiato la porta d’ingresso di un hotel situato in via Fossatello, ha tentato di aggredire il personale alla reception. Inoltre ha minacciato e oltraggiato i carabinieri intervenuti sul posto.

A prendere a calci e pugni il portone s’è fatta male ed è stata chiamata un’ambulanza per soccorrerla. Il medico del 118 ha, alla fine, disposto il trattamento sanitario obbligatorio per la settantaquattrenne che è stata ricoverata in un reparto di Psichiatria cittadino.

