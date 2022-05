Corso Europa, auto abbatte palo della pubblica illuminazione. Conducente e passeggera al San Martino

È successo ieri sera poco prima delle 22 in direzione levante, all’altezza di via Guido d’Arezzo

Sul posto la pattuglia serale dell’Unità territoriale Ponente della Polizia locale. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i soccorsi inviati dal 118. Conducente e passeggera sono stati portati al San Martino con codice di media gravità.

La strada non è mai stata chiusa, ma le carreggiate interne, vicino all’aiuola centrale in cui il palo si è abbattuto, sono state inibite al transito dalla presenza dell’auto incidentata e delle lampade, finita una nella carreggiata a mare e una nella carreggiata a monte.

Intervenuti City Green Light per ripristinare la pubblica illuminazione e Aster per bonifica carreggiata. Viabilita’ ripristinata a termine delle operazioni di bonifica della carreggiata messa in sicurezza del palo e rimozione del veicolo coinvolto.

