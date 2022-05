La lista “la Sinistra Insieme”, Marras: «Non si possono votare sempre le stesse persone»

Tra i candidati, la storica attivista pacifista Norma Bertulacelli. Sono circa 120 i candidati che saranno in lizza alle comunali e nei 9 municipi della città

Ieri sono state presentati la lista comunale, le liste municipali e i candidati presidenti di municipio de “La Sinistra Insieme”, la lista di riferimento della coalizione che sostiene la candidatura di Antonella Marras a sindaco di Genova, composta da Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista e dal Partito Comunista Italiano, oltre che da esponenti di associazioni, comitati e da semplici attivisti sociali e sindacali

Secondo Marras, si tratta de «L’unica lista di sinistra contro le destre ed un centrosinistra che in realtà è un centro-liberista. Non si possono votare sempre le stesse persone perché avremmo sempre le stesse risposte».

Tra i candidati in lista, Norma Bertulacelli, attivista pacifista, candidata anche alla presidenza del Municipio Medio Levante; Davide Ghiglione, consigliere municipale uscente impegnato nelle vertenze cittadine sull’ambiente ed in particolare in Valpolcevera; Antonio Li Puma, segretario provinciale del Partito Comunista Italiano e candidato anche alla presidenza del Municipio Medio Ponente; Andrea Scali, cooperatore sociale e candidato anche alla presidenza del Municipio Centro Est; Laura Tonelli, insegnante, attivista LGBTQ+; Danilo Zannoni, artista e artigiano, già animatore de L’Altra Liguria.

Le altre candidature per le presidenze di municipio: Bice Parodi per la Bassa Valbisagno e Paolo Palazzo per la Media Valbisagno, animatori dell’associazione “Senza Paura”, sempre a sostegno dei diritti e della libertà dei popoli del mondo; Roberta Piazzi, attiva sui temi della sanità, per la Valpolcevera; Alberto Soave impegnato nelle vertenze sul territorio e attivo esponente dell’antifascismo nerviese, per il Levante; Milena Lanzetta, insegnante, promotrice di attività culturali per il Centro Ovest; Rosario Russo musicista ed animatore culturale per il Municipio Ponente.

