Galleria delle Ferriere chiusa almeno fino al 16 maggio, commercianti in rivolta

Paolo Odone, presidente Confcommercio: «Incertezza sul termine dei lavori. Continuiamo a chiedere ristori. Fin dall’ inizio dei lavori abbiamo sottolineato il danno enorme che subiranno le imprese della Fontanabuona. Siamo rimasti finora inascoltati»

«La galleria è di nuovo chiusa; ANAS ci informa oggi che è a causa della caduta di parte della calotta durante i lavori, resterà chiusa almeno fino al 16 maggio e non è detto che il problema non si ripeta – dicono all’associazione -. Anas afferma che con la chiusura di due mesi di seguito quindi fino a luglio la galleria di giorno poi potrebbe essere aperta nei due sensi e chiusa solo di notte»,

«Come Confcommercio Genova – sottolinea il presidente Paolo Odone – non possiamo entrare nel merito dei tecnicismi e riteniamo che la sicurezza vada messa al primo posto, ma occorrono anche risposte sul sostegno alle imprese del territorio. Le imprese dell’entroterra faticano moltissimo per tanti motivi ad andare avanti, chiediamo che venga presa in seria considerazione la necessità di un supporto. Si è parlato dell’apertura di un tavolo con Regione Liguria e che occorrono dati per considerare eventuali ristori. I dati sono presto trovati: basta prendere in considerazione il numero di imprese esistenti che è noto. Auspichiamo al più presto l’apertura di una discussione in tale senso e chiediamo, comunque, chiarezza sulle modalità del prosieguo dei lavori e sul termine degli stessi da parte di chi ne ha la responsabilità».

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...