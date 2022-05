“Eventi Spazio”, tre giornate di eventi e sinergia col Festival Internazionale di Poesia

Sampierdarena e San Teodoro, giovedì 5 maggio la prima di tre tappe che uniranno cultura, solidarietà, musica, teatro e mostre organizzate dalle associazioni attive nei quartieri. L’assessore municipale Russo: “Oltre 2500 partecipanti alle attività del CCBUR in questo 2022, sarà una spinta ulteriore”



Dopo il grande successo della prima edizione nel 2021, sia nella versione estiva sia in quella natalizia, a Sampierdarena e San Teodoro torna la ricca rassegna di eventi chiamata “Eventi Spazio”: tre giornate caratterizzate da tantissime iniziative, pronte ad animare i due quartieri e ad aggregare associazioni e cittadini in luoghi simbolo del Centro Ovest. Un evento realizzato grazie al supporto del Municipio Centro Ovest e della Fondazione Compagnia di San Paolo, che vedrà la partecipazione di oltre 20 associazioni del territorio.

Si parte giovedì 5 maggio, dalle 16 e fino a sera, negli spazi del Centro Civico Buranello a Sampierdarena: una grande giornata di festa con tantissime attività che uniranno armonicamente musica, teatro, mostre, danza e molto altro. E tra le grandi novità dell’edizione 2022 di “Eventi Spazio” ci sarà la collaborazione, fortemente voluta dal Municipio, con il prestigioso Festival Internazionale di Poesia di Genova, che proprio giovedì 5 maggio porterà in esclusiva al Centro Civico l’anteprima della sua 28esima edizione (successivamente in programma, dal 9 al 19 giugno, a Palazzo Ducale) con letture, performances di poeti e un’esposizione fotografica sulla storia del Festival a cura di “36esimo Fotogramma”.



“Siamo davvero soddisfatti del lavoro fatto e del calendario di eventi realizzato, oltre che della grande partecipazione di associazioni e cittadini nella creazione delle manifestazioni – ha detto Monica Russo, assessore alla Cultura e alla Promozione delle manifestazioni municipali del Municipio II Centro Ovest – Il fatto che una realtà culturale prestigiosa come il Festival di Poesia di Genova abbia scelto ‘Eventi Spazio’ per realizzare la sua anteprima, credo dimostri il valore del lavoro fatto sul Centro Civico Buranello e in generale nei quartieri, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo. I numeri, inoltre, lo certificano: nei primi 4 mesi del 2022 sono stati oltre 2500 i partecipanti ad attività culturali in presenza al Centro Civico e gli eventi di maggio daranno senz’altro un’ulteriore spinta positiva”.



“Siamo molto felici della collaborazione col Municipio Centro Ovest – ha detto Claudio Pozzani, direttore artistico del Festival Internazionale di Poesia di Genova – Sarà bel- lo confrontarsi da vicino con associazioni e artisti di due quartieri così importanti e ricchi di valore come Sampierdarena e San Teodoro. Inoltre lo spazio del Centro Civico Buranello ha un fascino incredibile e il lavoro che si sta portando avanti nella struttura ci ha incuriositi e stimolati. Da sempre Parole Spalancate porta i suoi eventi in tutta Genova, una città po- licentrica. Il tema di quest’anno sarà l’Utopia, per elevare e allungare il nostro sguardo e il nostro pensiero”.



Dopo l’apertura del 5 maggio al CCBUR, sabato 21 maggio le attività si sposteranno invece in due diverse zone. A Villa Scassi, dove dalle 15 si svolgerà l’evento “Cinquant’anni di Gazzettino Sampierdarenese” per festeggiare con tante attività lo storico e imprescindibile punto di riferimento dei due quartieri: attività per bambini nel pomeriggio, dal- le 18 alle 20 concerto degli Spiritual, poi spettacolo in genovese e a seguire il concerto dei Blues 50 (presenta Dino Frambati). Sempre sabato 21 maggio dalle 15 l’altro appunta- mento è ai Giardini Pavanello con un interessantissimo laboratorio per grandi e piccini sul tema “Utopia, vita, poesia: imparare da chi da sempre insegna a sognare”, a cura del Comitato Solidale Firpo.

A chiudere la rassegna di “Eventi Spazio”, sabato 28 maggio dalle 16, saranno le attività in programma all’interno di “Villa Rosazza in festa”. Un pomeriggio e una serata in cui lo splendido spazio della villa di San Teodoro, grazie alle attività di diverse associazioni del quartiere dietro la regia di ABCDanza e dell’Anpi San Teodoro, sarà animato da laboratori, giochi, danza e molto altro.



La rassegna di eventi sarà consultabile anche sul sito www.portaleccbur.it. Di seguito la scaletta degli appuntamenti in programma giovedì 5 maggio al CCBUR.



Il calendario di “Eventi Spazio” di giovedì 5 maggio al Centro Civico Buranello

AUDITORIUM

Per tutta la giornata esposizione fotografica sulla storia del Festival Internazionale di Poe- sia.

Ore 16,30 UNITRE corso Teatro e canzoni: “Sogno di un mondo perfetto … impegno per un mondo migliore”;

Ore 17,30 TRILLARGENTO: “Adoband” musica dal vivo;

Ore 19,30 anteprima del 28° Festival Internazionale di Poesia di Genova “Parole Spalan- cate”. Reading a cura di Claudio Pozzani e Barbara Garassino;

Conclusione della giornata e premiazione Associazioni partecipanti. SALA BLU

Ore 16,00 presentazione “Utopia” Mostra internazionale di illustratori contemporanei al Castello d’Albertis a cura di Maria Camilla De Palma e Simonetta Maione;

Ore 16,45 ASSOCIAZIONE AZZURRA “ Un cuore d’artista a Sampierdarena”;

Ore 17,15 CENTRO CULTURALE NICOLO’ BARABINO: “Rime e colori”. Quadri a tema poetico;

ORE 18,00 ANPI SAMPIERDARENA “Letture sulla Resistenza e sulla Pace”;

Ore 18,30 ART: PAROLE MOVIMENTO E MUSICHE SUL TEMA DELLA GUERRA E DELLAPACE “Veni,veniAlmaPax”;

SALA TONDA

ORE 16,30 Il Biscione Coop nell’ambito del progetto inCOPI territori inclusivi: “Utopie dal mondo”. Letture di poesie nelle lingue del mondo;

Ore 17,00 AUSER Martinetti “Quando utopia incontra sostegno e fantasia”;

Ore 17,45 CIRCOLO UNIAUSER San Teodoro “letture del laboratorio di scrittura creativa”; Ore 18,15 COMPAGNIA PICCOLE STELLE “Inseguendo una chimera”;

Ore 19,00 CIRCOLO MANDOLINISTICO RISVEGLIO “L’utopia”; ATRIO/CORRIDOIO CC BURANELLO e sala tonda

Esposizione fotografica “Cinquant’anni di Gazzettino Sampierdarenese”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...