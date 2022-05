“Approdo Sicuro” Arcigay, contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di Genere

Approdo Sicuro è già aperto (dal 26 aprile) in via del Lagaccio 92R, ma sarà inaugurato ufficialmente il prossimo 17 maggio 2022, in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia

Aperto il primo Centro ligure contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere

Arcigay Genova opera da anni per assistere le persone LGBTI+ vittime di violenza o discriminazione, attraverso un lavoro di accompagnamento e tutela che si articolano su livelli differenti: l’accoglienza e l’accompagnamento personale, l’assistenza legale, la connessione con una rete di supporto fatta di associazioni e istituzioni presenti sul territorio.

L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) ha approvato il progetto Approdo Sicuro presentato da Arcigay Genova per la creazione del primo Centro ligure contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, come da bando del 2021.

L’obiettivo è quello di fornire una tutela concreta alle persone LGBTI+ vittime di violenza fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, alle persone LGBTI+ allontanate da casa in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, alle vittime di violenza familiare, ed in generale alle persone LGBTI+, compresi migranti LGBTI+ o comunque in stato di vulnerabilità, con il preciso obiettivo di realizzare specifici percorsi per il loro inserimento sociale e lavorativo.

Questo progetto ci permetterà di integrare ed espandere le attività di assistenza alla persona già attive in Arcigay Genova attraverso il potenziamento dei servizi già presenti e tramite la creazione di una rete fatta di collaborazioni con associazioni nelle quali ritroviamo la stessa attenzione e volontà al sostegno della persona e al contrasto della violenza e delle discriminazioni.

Le importanti collaborazioni in atto per questo progetto vedono il lavoro coordinato delle seguenti realtà:

AIED Genova

Anlaids Liguria

Il Cerchio delle Relazioni

CIPM Liguria

Centro per Non Subire Violenza Onlus (da U.D.I.)

Movimento Imperiese Arcobaleno – Comitato Territoriale Arcigay Imperia

Apertamente – Comitato Territoriale Arcigay Savona

UIL Liguria

Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus (Ceis Genova)

La Casa nel Parco ETS

Centro Studi Medì

Il Centro Approdo Sicuro è aperto da martedì 26 aprile 2022 nella sede di Arcigay in via del Lagaccio 92R a Genova con i seguenti orari: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; i pomeriggi di martedì, giovedì e sabato dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Il Centro Antidiscriminazioni articolerà l’assistenza alla persona attraverso servizi dedicati e aree specifiche di intervento:

Area Assistenza Legale – attraverso il supporto da parte degli avvocati attivi nel servizio di Sportello Legale Arcigay Genova;

Area Specialistica Violenza e Maltrattamento attraverso il coinvolgimento di centri antiviolenza presenti sul territorio;

Area Assistenza alla Salute attraverso la collaborazione con servizi territoriali di cura, associazioni e Asl;

Area di Assistenza Psicologica;

Area Lavoro e Formazione Professionale;

Area Tutela delle Persone Migranti.

