Scompare Argentina Re, presidente del Gruppo storico Sextum. Oggi il funerale

Ricorda Elisabetta Zorzi, a lungo responsabile per il Comune delle manifestazioni con i gruppi storici: «Era una persona sempre animata da desiderio di fare del suo meglio». Alle esequie sarà presente anche una rappresentante di Tursi, l’assessore alla cultura Barbara Grosso, inviata dal sindaco Marco Bucci per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione alla famiglia e al mondo dei gruppi storici che, tutti insieme, saranno oggi presenti in chiesa per l’ultimo saluto

Non c’è genovese che non la ricordi in costume storico: è scomparsa Argentina Re, nota a tutti come Angelina, 83 anni. Nonostante l’età è stata fino all’ultimo attivissima nel voler partecipare con entusiasmo a manifestazioni di promozione delle tradizioni.

«Si Argentina Re, presidente infaticabile del Gruppo storico culturale Sextum, ricordo, tra le tante sue presenze in costume – dice Elisabetta Zorzi, a lungo funzionaria comunale addetta e oggi in pensione – quelle ai Presepi viventi, al Confeugo, alle celebrazioni del 12 ottobre colombiano e non dimentico certo la collaborazione fornita al riordinamento dei costumi della sartoria del Corteo storico di Genova del quale ero io funzionario responsabile e in occasione di molte sfilate del Corteo dal 2007. Era una persona sempre animata da desiderio di fare del suo meglio, così come il marito Virginio e la loro figlia Raffaella. Onesta e leale e cultrice -non occasionale!- delle tradizioni e della storia genovese .Spero che quanti l’han conosciuta e hanno avuto la presenza del suo gruppo storico a presepi viventi, sfilate,cerimonie ne conservino, nel tempo, il ricordo.

Il funerale si terrà oggi, venerdì 29 aprile alle ore 11:45 nella chiesa della SS. Annunziata della Costa, in piazza Consigliere, a Sestri Ponente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...